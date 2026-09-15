Arabia Saudí afirma que tiene "derecho legítimo" a defenderse de los ataques de los hutíes

En un comunicado al término de la sesión, el Consejo de Ministros saudí condenó "las continuas agresiones" de los rebeldes yemeníes, aliados de Irán, contra "las propiedades y los civiles" del país, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP y cuya infraestructura energética también está siendo amenazada por los insurgentes chiíes.

En este sentido, reafirmó que "la seguridad del país, de su territorio y de sus recursos, es un principio firme e intocable", por lo que recordó que Arabia Saudí "tiene derecho legítimo a la autodefensa para proteger su soberanía, a sus ciudadanos, a los residentes y sus intereses vitales".

Ayer, los hutíes lanzaron misiles balísticos y drones contra infraestructura civil en las ciudades saudíes de Khamis Mushait, Abha y Taif, quye provocaron heridas de leves a moderadas a 13 civiles, además de daños en siete viviendas y dos vehículos, de acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas saudíes, Turki al Maliki.

Anteriormente, los insurgentes yemeníes afirmaron haber lanzado "decenas de misiles y drones" contra la base aérea Rey Khalid, en Khamis Mushait, y amenazaron con seguir atacando al reino árabe hasta que Riad cese sus operaciones en el Yemen.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, pero más de una década de campaña contra los hutíes no ha logrado detener los avances territoriales del grupo, que desde 2014 controla la capital, Saná.

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La reunión del Consejo de Ministros de este martes estuvo presidida por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, que informó a los presentes del contenido de su reciente llamada con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y de su reunión con el jefe del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), Brad Cooper.

La nota no ofreció detalles del contenido de las conversaciones y se limitó a informar de que se abordaron "las últimas novedades de los acontecimientos actuales en la región".

Según el medio estadounidense Axios, Bin Salmán llamó dos veces el pasado jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, para pedirle que atacase a los hutíes, una propuesta que el mandatario republicano declinó.

En los últimos meses, Riad ha creado una coalición marítima multinacional para proteger el mar Rojo y ha firmado un acuerdo de defensa conjunta con Turquía y Pakistán, que pese a ser de carácter defensivo y disuasorio estipula que cualquier ataque contra uno de esos países será considerado como una agresión contra los tres.