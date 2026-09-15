Precios de combustibles: “la suba es inminente para todos”

La escalada internacional de los precios de los combustibles comienza a trasladarse a los costos de reposición en Paraguay y los emblemas privados ya comenzaron a subir sus precios desde el fin de semana.

Ricardo Escauriza, presidente de Petrochaco, señaló que la suba “es inminente para todos” y adelantó que su empresa prevé ajustar sus precios esta semana.

Escauriza explicó que el fuerte incremento de las cotizaciones internacionales resulta preocupante para el sector, considerando que las empresas locales son tomadoras de precios y no pueden evitar el impacto de la suba externa.

“Estos valores realmente son preocupantes”, manifestó al referirse al comportamiento del mercado internacional, donde el precio del diésel en Estados Unidos superó los US$ 6 por galón por primera vez, según reportes internacionales.

El empresario indicó que el escenario actual ya se refleja en los costos de reposición del mercado paraguayo. “Hay una suba importante y nosotros somos tomadores de precios”, reiteró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Combustibles: comienza la quinta suba y más emblemas reajustarán esta semana

Petrochaco también prepara ajuste de G. 450 a G. 500

En el caso de Petrochaco, Escauriza adelantó que la empresa analiza una suba de entre G. 450 y G. 500 por litro, tanto para las naftas como para el diésel.

“Ahora queremos hacer un ajuste de entre G. 450 o G. 500 e ir viendo en octubre cómo se presenta la situación”, explicó.

El reajuste, según indicó, se concretaría esta semana, aunque la empresa pretende evitar un incremento mayor de una sola vez y realizar los ajustes de manera progresiva, en la medida que lo permita el stock adquirido previamente.

“Seguramente esta semana vamos a ajustar. No queremos hacer un ajuste muy grande, progresivamente, mientras aguante la reposición que tenemos en puerto a precio cerrado”, explicó.

Escauriza señaló además que los costos correspondientes a septiembre ya registraron un incremento promedio de alrededor del 10%, lo que refleja la presión que ejerce actualmente el mercado internacional sobre las empresas locales.

Lea más: Precio de combustibles: Petropar puede seguir aguantando, pero ¿hasta cuándo?

El mercado internacional presiona

El empresario sostuvo que el comportamiento de los precios ya no depende exclusivamente de las decisiones de los emblemas paraguayos. “No depende de nosotros. El mercado internacional nos aprieta”, afirmó.

La situación se produce en un contexto de fuerte volatilidad internacional de los derivados del petróleo, impulsada principalmente por la guerra en Medio Oriente.

“Esto se escapa de nuestras manos, mientras siga la guerra en Medio Oriente”, expresó el empresario, quien coincidió en que la evolución de las cotizaciones internacionales será determinante para los próximos ajustes.

De esta manera, Petrochaco se sumará a los emblemas que ya comenzaron a subir desde el fin de semana. La magnitud y el momento de los próximos reajustes dependerán, en gran medida, de cómo evolucionen los costos de reposición y de la duración de los stocks adquiridos a precios anteriores.

Los emblemas que ya reajustaron sus precios y las que faltan

Los emblemas Petrobras y Petromax aplicaron subas desde ayer, con incrementos de hasta G. 600 por litro, principalmente en el diésel. Los reajustes se suman a los aplicados recientemente por Puma Energy y Compasa, en lo que constituye el quinto aumento del año para varios emblemas.

Lea más: Precios de combustibles: ¿por qué una quinta suba es inminente en Paraguay?

En Petrobras, aumentaron las cotizaciones del diésel, pero las naftas se mantienen, por ahora, sin cambios.

Con los últimos reajustes, el diésel común ronda los G. 9.000 por litro en buena parte de las estaciones, un valor que impacta directamente en el transporte de cargas, la logística, la producción agrícola y el transporte público.

Mientras los emblemas privados ya comenzaron a subir sus precios, Petropar todavía analiza su estructura de costos y no definió un nuevo precio para sus combustibles. La estatal viene sosteniendo sus valores con el stock adquirido previamente, pero el fuerte aumento de las cotizaciones internacionales presiona sobre el costo de reposición de la estatal.

Otros emblemas, como Shell y Copetrol, también mantienen sus precios, aunque el sector anticipa que la presión de los costos de reposición podría generar nuevos ajustes durante esta semana.