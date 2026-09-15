Arabia Saudita promete respuesta firme a ataques hutíes e Irán se desmarca de ese conflicto

El movimiento hutí ha infligido en los últimos días importantes reveses a las fuerzas gubernamentales yemeníes y a su aliado saudí. Tomó la semana pasada el control de la costa del mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, de vital importancia desde que la guerra entre Estados Unidos e Irán asfixia el de Ormuz.

También ha atacado las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo, lo que ha hecho que los precios del petróleo suban por encima del umbral simbólico de los 100 dólares.

El lunes, un ataque hutí en el oeste de Yemen mató a ocho soldados de las fuerzas gubernamentales, según dos fuentes militares.

Los hutíes reivindicaron un nuevo ataque “a gran escala” con “decenas de misiles balísticos y drones” contra la base aérea de Rey Jalid, en Jamis Mushait, al sur de Arabia Saudita.

Un habitante dijo a la AFP que escuchó “intensas explosiones” que provocaron incendios. “La verdad no pudimos dormir nada”, dijo.

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La coalición militar liderada por Riad confirmó este martes que el día anterior se habían producido ataques con proyectiles y drones en Jamis Mushait, Abha y Taif, y reportó 13 civiles heridos.

Riad respondió con unos 50 ataques aéreos, al igual que el día anterior, según los hutíes. La alianza hizo saber que “enfrentará estos ataques con responsabilidad y firmeza”.

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, dirigente de facto del reino, recibió el lunes en Yeda al jefe del Mando Central estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, para abordar “los últimos acontecimientos en la región”, según la agencia de prensa oficial saudí SPA.

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“Nuevo equilibrio”

En este contexto tenso, Arabia Saudita solicitó el aplazamiento de una reunión con Irán, que debía reunir el lunes en Omán a los países del Golfo, según la diplomacia iraní.

“Invocar la cuestión yemení como motivo (del aplazamiento) es un falso pretexto”, afirmó el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaíl Baqai, durante una conferencia de prensa en Teherán.

“Irán no interviene en los asuntos yemeníes”, aseguró, y afirmó que los hutíes eran “actores totalmente independientes (que) toman sus decisiones en función de sus propios intereses”.

Esta reunión debía tratar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, otro punto de paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos, que Irán mantiene bloqueado desde hace meses en su guerra con Estados Unidos.

“A pesar de las fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos, Irán mantiene un control relativo sobre Ormuz”, destaca el analista político Maziar Khosravi.

Al mismo tiempo, los últimos acontecimientos en Yemen “han establecido un nuevo equilibrio de poder en la región e incluso a nivel internacional”.

“Por lo tanto, me parece que Irán (acudía) a esta reunión en una posición de fuerza”, declaró a la AFP, frente a una Arabia Saudita debilitada.