Australia busca aumentar el procesamiento de tierras raras para ganar terreno a China

El país, que cuenta con 31 minerales considerados críticos, dispone de importantes reservas de materias primas necesarias para baterías, imanes, electrónica, defensa y otras tecnologías estratégicas, pero expertos de la agencia científica australiana CSIRO -dependiente del Gobierno- advirtieron este martes que extraer y exportar los minerales sin procesar limitaría considerablemente su potencial económico y estratégico.

"No podemos competir con China en esos términos. Lo que podemos hacer es fabricar productos de mayor valor y más especializados", afirmó el investigador de CSIRO Chris Vernon durante un encuentro con corresponsales extranjeros en Sídney.

Australia ya aporta aproximadamente entre el 10 % y el 20 % de las tierras raras mundiales a través del Monte Weld, en Australia Occidental, y nuevos proyectos de compañías como Iluka y Arafura, ambas en Perth, podrían ampliar esa capacidad durante los próximos años.

Según Mark Pearce, Director de Investigación del programa de Minerales Críticos de Valor Añadido de CSIRO, el principal cuello de botella se encuentra con frecuencia en las etapas posteriores de la cadena, como son la separación, refinado y transformación en materiales aptos para la industria.

El país exporta actualmente unos 500 millones de dólares australianos (309 millones de euros) al año en concentrados de tierras raras, una cifra muy inferior a los ingresos que genera su tradicional modelo de exportación de materias primas, como el hierro y el carbón, cuyas ventas exteriores rondan conjuntamente cientos de miles de millones de dólares.

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De este modo, los investigadores proponen capturar una mayor parte del valor antes de que los minerales salgan del país.

Vernon puso como ejemplo la cadena de las tierras raras: un dólar (0,62 euros) de monacita -mineral que contiene tierras raras- puede convertirse en unos 2,5 dólares (1,54 euros) de carbonato de tierras raras, una materia prima utilizada para separar y purificar estos elementos.

Según dijo, el objetivo, por tanto, no es replicar la escala industrial china, sino ocupar segmentos de la cadena donde Australia pueda competir por tecnología, calidad y seguridad de suministro.

"No creo que Australia pueda reemplazar a China en volumen", reconoció Vernon, que situó la oportunidad en abastecer una parte significativa del mercado no chino.

La estrategia coincide con los esfuerzos de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y otros países por diversificar las cadenas de suministro de minerales considerados estratégicos para la transición energética y sectores sensibles como la defensa.

La apuesta australiana llega en un contexto de creciente preocupación entre sus aliados por el dominio chino de las cadenas de suministro, después de que el pasado junio Pekín endureciera los controles sobre la exportación de tierras raras y otros minerales críticos, en plena tensión comercial con Estados Unidos.