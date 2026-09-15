Bruselas pide solución "de urgencia" en Ceuta: "Deben regresar rápidamente a Marruecos"

"Es evidente que también hay que encontrar una solución con carácter de urgencia, y en este sentido nuestra prioridad es clara. Todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer aquí deben regresar rápidamente a Marruecos", dijo Brunner en la apertura de un debate en la Eurocámara en el que se analizó la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad española en el norte de África.

El comisario austríaco definió ante los eurodiputados lo sucedido los días 30 y 31 de julio como "una dura prueba" que "no tenía precedentes", y puso en valor la "resistencia de los ceutíes" a quienes quiso mostrarles el respeto y solidaridad "ante los retos a los que se enfrentan".

Brunner viajará este jueves a Madrid para mantener encuentros con los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, con quienes analizará la situación en Ceuta.

La entrada masiva en Ceuta también supuso, a juicio del comisario, una "prueba de resistencia" para la Unión Europea, aunque Brunner valoró que la mayoría de personas que ingresaron irregularmente en Ceuta regresaran a Marruecos "en cuestión de horas" y que "nadie, y esto es importante, entró en el espacio Schengen, por lo que se preservó su integridad".

"Esto fue el resultado de las medidas adoptadas por las autoridades españolas, sí, y de la cooperación también con Marruecos, pero, por supuesto, aún nos esperan muchos más retos", agregó Brunner, que mencionó la situación de "las miles de personas que permanecen en Ceuta, entre ellas más de 2 000 menores no acompañados".

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El comisario europeo manifestó además que es necesario "redoblar los esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder", para lo que sostuvo, las instituciones comunitarias cuentan con "una diplomacia migratoria firme y con fronteras exteriores más sólidas".

"Permítanme ser claro: las fronteras de Ceuta y, por supuesto, las de todos los Estados miembros son fronteras europeas, y la Comisión está decididamente dispuesta a hacer todo lo posible para apoyar a los Estados miembros en la protección de esas fronteras", sentenció Brunner.