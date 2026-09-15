CAC 40 cae un 0,34 % por cautela ante decisiones de la Fed, mientras L'Oréal supera a LVMH

Los inversores esperan que la Fed reduzca los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, en un contexto en el que la evolución de los precios de la energía sigue bajo estrecha vigilancia por su posible impacto sobre la inflación.

En el mercado parisino, donde este martes se registró un volumen de negocio de 3.149 millones de euros, L'Oréal cerró con una capitalización superior a los 203.000 millones de euros, adelantando al grupo LVMH, que se ha visto presionado por las dificultades que atraviesa el sector del lujo, especialmente en China.

TotalEnergies ocupa ahora la tercera posición entre las mayores capitalizaciones francesas, por delante de Hermès.

LVMH y Hermès fueron los títulos que encajaron los mayores descensos del CAC-40, -2,76 y -2,64 %, respectivamente.

Capgemini y Dassault Systèmes, que habían subido con fuerza el lunes ante las expectativas de una posible moderación de la carrera de inversiones en inteligencia artificial, retrocedieron alrededor de un 1 %.

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También la aseguradora AXA perdió un 0,1 %, después de presentar su plan estratégico para 2027-2029. La compañía prevé un crecimiento anual compuesto del beneficio operativo por acción de entre el 7 % y el 9 % entre 2026 y 2029, y alrededor de 25.000 millones de euros de generación de caja orgánica acumulada durante el periodo.

En el lado opuesto, Thales avanzó más de un 4 %, después de que la Unión de Agrupaciones de Compras Públicas (UGAP) seleccionara al consorcio formado por Atos, Open y Thales para varios contratos de servicios informáticos y de red en la nube, con una duración de cuatro años.