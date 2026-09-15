China inaugurará su Foro de defensa de Xiangshan con Taiwán, Oriente Medio e IA en el foco

La decimotercera edición del foro, que se celebra hasta el jueves, lleva por lema 'Construir consensos sobre la estabilidad y promover conjuntamente la gobernanza de la seguridad' y se espera que se inaugure con un discurso del ministro de Defensa chino, Dong Jun.

El foro se ha convertido en una plataforma de diálogo para mandos militares retirados, políticos y especialistas en seguridad, y varios expertos lo consideran el principal espacio de debate estratégico chino frente al Diálogo Shangri-La de Singapur.

Según datos citados por la prensa estatal china, asistirán más de 60 ministros, jefes de Defensa o responsables militares de rango equivalente, cerca de un centenar de delegaciones oficiales y unos 1.800 funcionarios y expertos.

El investigador Jonathan Chou, del Royal Institute for East West Strategic Studies y citado por la cadena estatal CGTN, destacó que Xiangshan permite sentar en un mismo espacio a representantes o voces vinculadas a países y bloques enfrentados, desde Ucrania y Rusia hasta la OTAN.

La cita llega además con una presencia estadounidense de mayor rango que en 2025. Según el diario hongkonés South China Morning Post, la delegación de Washington estará encabezada por Cynthia "Xanthi" Carras, directora principal para China, Taiwán y Mongolia del Departamento de Defensa.

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Taiwán figura como uno de los asuntos más sensibles de la cita, tanto por el aumento de la actividad militar china en torno a la isla como por su posible impacto en el viaje previsto del presidente chino, Xi Jinping, a Washington este mes para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según informó la agencia japonesa Kyodo, citando fuentes familiarizadas con la situación, Pekín habría comunicado a Washington su intención de cancelar la cita si Estados Unidos aprueba nuevas ventas de armas a Taipéi.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras que Taipéi sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y, aunque no mantiene relaciones diplomáticas formales con la isla, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

La guerra de Ucrania estará presente en el foro en un momento en el que Pekín mantiene su discurso a favor de una "solución política", al tiempo que conserva una estrecha relación estratégica con Moscú.

Otro eje será la inteligencia artificial, tanto por sus implicaciones militares como por la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, después de que Pekín rechazara este lunes las narrativas de amenaza y defendiera una IA "orientada al bien".

El debate llega además en plena controversia en Washington, donde Trump ha descartado frenar el desarrollo de esta tecnología por temor a que China gane terreno, pese a las advertencias de algunos líderes del sector.

Oriente Medio también estará sobre la mesa, con la guerra entre Estados Unidos e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la escalada en Yemen, donde los hutíes han avanzado en torno al mar Rojo y al estrecho de Bab al Mandeb, rutas clave para el comercio marítimo internacional.

China expresó este lunes su preocupación por la situación en la zona y pidió resolver las disputas por la vía "política y diplomática".

Las disputas en el mar de China Meridional son otro clásico del foro. Pekín mantiene reclamaciones territoriales enfrentadas con varios países vecinos en un mar en el que EE. UU. y sus aliados denuncian periódicamente maniobras de presión china.

En la edición anterior, marcada por las tensiones entre China y Filipinas en esa zona, el ministro chino de Defensa, Dong Jun, defendió que "cada país tiene derecho a salvaguardar su seguridad", aunque añadió que hacía falta un "orden internacional justo" para resolver los problemas.

En el mismo foro, el ministro malasio de Defensa, Mohamed Khaled Nordin, pidió "evitar acciones perjudiciales o disruptivas" en el mar de China Meridional.