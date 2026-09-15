Cientos de salvadoreños exigen en día de independencia el respeto a los Derechos Humanos

Unas 500 personas caminaron por varios kilómetros hasta llegar al Centro Histórico de San Salvador con consignas como "pedimos juicios justos y transparentes", "libertad para los inocentes" y "defendemos inocentes, no delincuentes" y ataviadas con camisas con los rostros de sus familiares detenidos.

"Estamos denunciando las violaciones a los derechos humanos, denunciando esas capturas arbitrarias, esas condenas masivas donde han condenado a gente inocente, mezclado con verdaderos pandilleros. No estamos defendiendo pandilleros", dijo a EFE Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

"A mí no me importan los derechos humanos de los pandilleros, que paguen todo el daño que han hecho. Pero sí me importan los derechos humanos de los inocentes", apuntó el activista.

Por su parte, Fran Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, comentó a EFE que en la actualidad en El Salvador hay "muchos retrocesos en materia democrática, en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de respeto a las ideas políticas".

La marcha se concentró luego frente al edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), un edificio donado por China y que se ha vuelto un centro de atracción para turistas.

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Paralelamente a esta marcha, las autoridades realizaron un desfile con bandas de paz de estudiantes, militares y policías, además de contar con el sobrevuelo de aviones del Ejército por la capital salvadoreña por el 205 aniversario de la independencia de Centroamérica de España.

El régimen de excepción se aprobó en el Congreso a petición del Ejecutivo de Bukele tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

La medida ha dejado más de 92.950 detenciones de personas que la Administración de Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas, aunque ha admitido la detención de al menos 8.000 inocentes.

En tanto, las organizaciones humanitarias suman al menos 6.400 denuncias de atropellos y más de 500 muertes de detenidos en custodia estatal, la mayoría con señales de violencia, según las denuncias.