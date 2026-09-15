Colombia inicia operativos para identificar y devolver migrantes en situación irregular

Los operativos, desarrollados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta en coordinación con la Policía Nacional y Migración Colombia, buscan reforzar los controles y verificar los antecedentes de ciudadanos extranjeros en el municipio en línea con lo prometido por el presidente.

Desde que De la Espriella anunció que los migrantes en situación irregular serían identificados y deportados aumentó la llegada de venezolanos a los puntos de atención de Migración Colombia, donde buscan conocer las opciones que tienen para permanecer legalmente en el país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, aclaró que las medidas no están dirigidas contra la población venezolana en general, sino que, según dijo, buscan combatir la delincuencia y a quienes vulneran la tranquilidad de los ciudadanos.

"La instrucción de la administración municipal no es atacar a las personas venezolanas. Es sí atacar a los delincuentes, a esas personas que se han dejado en libertad, a las personas que vienen a afectar la seguridad ciudadana", enfatizó el funcionario.

Hasta el momento, un total de 10 extranjeros en situación irregular detectados en Cúcuta han sido expulsados. Entre ellos las autoridades detectaron a una persona que tenía una solicitud activa en Venezuela por el delito de homicidio, lo que permitió su salida del país tras la verificación de sus antecedentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario reiteró que la Alcaldía de Cúcuta mantiene garantías para los migrantes que ingresan a la ciudad de manera regular para trabajar, hacer compras o realizar otras actividades, siempre que cumplan con los requisitos legales, en una frontera caracterizada por un alto flujo de personas.

Los operativos consisten en recorridos por calles, parques y establecimientos comerciales, donde las autoridades solicitan la documentación a los extranjeros y verifican su situación y sus antecedentes.

El más reciente tuvo lugar este martes, cuando agentes se desplegaron en una zona céntrica de la ciudad para pedir documentación.