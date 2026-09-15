Delaware cierra el ciclo de primarias antes de las elecciones de noviembre en EE.UU.

Después de meses de sucesivos comicios en los que los diferentes estados del país han elegido a los candidatos demócratas y republicanos que intentarán hacerse con un asiento en el Capitolio, llega el turno del estado de Delaware.

El que fuera el primer estado en ratificar la Constitución de EE.UU. en 1787 está considerado uno de los bastiones demócratas del país: desde 1994 ningún aspirante republicano ha conseguido hacerse con uno de los dos asientos que le corresponden en el Senado de EE.UU. y, desde 2008, tampoco con el de la Cámara de Representantes.

Mientras que los demócratas no celebrarán primarias para la cámara baja, donde la legisladora Sarah McBride, la primera persona trans en ser elegida para el Congreso de EE.UU., aspira a un segundo mandato consecutivo, sí lo harán para el escaño en juego en el Senado.

El senador Chris Coons, en el cargo desde 2010, busca la reelección, pero para ello deberá imponerse a Jeff Appelhans, profesor de Historia de la Universidad de Delaware; Mary Louve, arquitecta naval; y Eric Hansen, nominado republicano para las elecciones al Senado de 2024.

Este último se presenta como 'E. No-Trump Hansen' como rechazo al presidente, Donald Trump.

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En el lado republicano, Michael Katz, exsenador estatal demócrata, y John Shulli, coronel retirado del Ejército de EE.UU., aspirarán a conseguir la nominación para la cámara alta.

Para la Cámara de Representantes, deberán elegir entre John Whalen III, candidato al Congreso en 2024; el reverendo Earl Cooper, que participó en las primarias demócratas para las pasadas elecciones; y Joseph Arminio, expresidente de la Coalición Nacional para la Defensa.

"Por favor, fingid que estoy en la papeleta. Solo tienes que ir a votar", aseguró Trump al cierre de la convención republicana en Texas hace unos días.

El mandatario afirmó que los resultados son mejores cuando su nombre aparece en la boleta, pero pidió a sus seguidores que voten a favor de los candidatos republicanos a ambas cámaras.

Lo cierto es que las bases del partido han respaldado a la inmensa mayoría de los candidatos respaldados por Trump en las sucesivas primarias. Según un análisis de USA TODAY, la tasa de respaldo exitoso hasta finales de agosto se sitúa en un 96 %.

Mientras que entre los republicanos no parece haber oposición al presidente, en las bases demócratas, el voto contra Trump y la popularidad del alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, ha abierto la puerta a candidatos del ala más progresista del partido con posicionamientos radicalmente contrarios a los del mandatario.

Aspirantes socialistas como Abdul El-Sayed en Míchigan, Peggy Flanagan en Minnesota o Darializa Ávila Chevalier en Nueva York, que dejó fuera al histórico congresista Adriano Espaillat, dieron la sorpresa y ganaron las primarias demócratas.

Aun así, se han mantenido nominaciones de candidatos más moderados.

A pesar de que históricamente el partido del presidente pierde fuerza en las elecciones de medio mandato cuando su aprobación se reduce -las últimas encuestas sitúan la de Trump en torno al 35 %-, los sondeos de los comicios no apuntan a una tan holgada mayoría demócratas en ambas cámaras.

La última encuesta de YouGov para CBS News, realizada entre el 8 y el 11 de septiembre a una muestra de 2.460 potenciales votantes, apunta a una mayoría demócrata de 229 escaños en la Cámara de Representantes frente a 207 republicanos.

Sin embargo, el límite inferior, de acuerdo con el margen de error, no permite descartar una mayoría para los de Trump en la cámara baja.

El Senado, por su parte, parece estar más reñido. No todas las encuestas aseguran que el tercio de escaños que se renueva en noviembre sea suficiente para dar la vuelta a la mayoría de 53 a 47 escaños obtenida por los republicanos en 2024.