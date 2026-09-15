Detienen a cuatro personas con 440 kilos de cocaína en aguas de Trinidad y Tobago

El operativo se llevó a cabo el lunes en la isla Huevos, frente a la costa noroccidental de Trinidad, cuando el Servicio de la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, en inglés) fue contactada sobre una sospechosa nave cercana a su costa.

Posteriormente, la TTPS contactó a otras agencias, incluyendo la Guardia Costera de Trinidad y Tobago (TTCG), la cual interceptó y escoltó la embarcación hasta su cuartel general en Staubles Bay, Chaguaramas, donde se realizaron registros adicionales.

La TTCG dijo en un comunicado que los paquetes, los cuatro hombres y la embarcación fueron entregados a las autoridades pertinentes de las fuerzas del orden para su posterior procesamiento.

"Había cuatro hombres a bordo de la embarcación, junto con una cantidad de paquetes envueltos individualmente en plástico", declaró la Guardia Costera, la cual enfatizó que "sigue comprometida con la protección del dominio marítimo de la nación".

De acuerdo con la investigación preliminar, los contrabandistas escondieron la cocaína en unos paquetes, que posteriormente fue confirmada como cocaína por la Unidad de Investigaciones Especiales del TTPS.

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Por su parte, el ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge, elogió los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden, declarando que las autoridades estaban "ganando" la batalla contra los narcotraficantes y que seguirían siendo implacables en su lucha contra los carteles.

"El tráfico de drogas es lucrativo para los carteles, por lo que seguirán intentando encontrar formas de evadir a las fuerzas del orden", sostuvo.

"Es nuestro trabajo estar un paso por delante de los carteles y anticiparnos a ellos. Estamos ganando en este momento y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos en la cima de nuestro juego", añadió.

Reconoció que los traficantes seguirían intentando introducir narcóticos ilegales en Trinidad y Tobago debido a las enormes ganancias generadas por el comercio ilícito de drogas.

Sturge, sin embargo, dijo que las fuerzas del orden continuarían sus esfuerzos para interceptar cargamentos y mantenerse por delante de las organizaciones criminales responsables.