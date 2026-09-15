Diego Luna lleva al Festival de Toronto su mirada sobre la inmigración mexicana en España

La película, incluida en el programa Centrepiece, se exhibió en Toronto después de estrenarse el pasado 13 de mayo como Proyección Especial del Festival de Cannes.

Anna Díaz interpreta a Lucila, una joven que viaja junto con su hermano Diego desde México a Madrid para reunirse con su madre, que lleva ocho años trabajando en situación irregular en España para mantenerlos.

Pero la vida que encuentran al llegar está muy alejada de la estabilidad que habían imaginado y el reencuentro obliga a madre e hijos a enfrentarse a los efectos de años de separación.

Adriana Paz y Sergio Bautista figuran también en el reparto, junto con Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Benny Emmanuel, Teresa Lozano y Adriana Jacomé.

Luna adaptó junto con Abia Castillo y Diego Rabasa la novela homónima de Brenda Navarro y regresa con ella a la dirección cinematográfica de ficción tras trabajos como 'Abel', 'César Chávez' y 'Mr. Pig'.

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El realizador mexicano ha explicado que le interesó especialmente el punto de vista de la novela sobre la migración y la distinta interpretación que madre e hija hacen de una misma separación: lo que para una representa abandono, para la otra fue un sacrificio.

La coproducción entre México y España observa además la experiencia migratoria desde ambos lados del Atlántico y aborda el racismo, la precariedad y las dificultades de integración que encuentran los personajes.

Pero 'Ceniza en la boca' coloca en primer término el coste emocional de la emigración: las expectativas construidas a distancia y la imposibilidad de recuperar los años durante los que una familia tuvo que vivir repartida entre dos países.

Después de Toronto, la cinta figura también en la programación de Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián.