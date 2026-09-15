EE.UU. señala a Irán ante la ONU por el respaldo militar a los hutíes en Yemen

La representación estadounidense ante la ONU reclamó la aplicación efectiva de las resoluciones 2140 y 2216, que contemplan un régimen de sanciones y un embargo de armas relacionado con los hutíes. W

Washington sostiene que Teherán ha facilitado al grupo armamento, entrenamiento y asistencia técnica en contra de esas disposiciones.

Las acusaciones se producen mientras los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí.

Según la coalición liderada por Riad, los lanzamientos de misiles y drones del 14 y 15 de septiembre dejaron trece civiles heridos, después de otro ataque registrado el 8 de septiembre que causó más de setenta heridos.

Estados Unidos también acusó a los hutíes de poner en riesgo la seguridad energética regional y las rutas marítimas internacionales mediante ataques contra buques e instalaciones portuarias, y reclamó al grupo que detenga sus ofensivas y se retire de los territorios que ha ocupado.

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La reunión del Consejo de Seguridad tuvo lugar en un contexto de creciente tensión en Yemen, donde la intensificación de los combates y los ataques contra objetivos saudíes han elevado la preocupación internacional por una nueva escalada del conflicto.