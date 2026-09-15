El debate sobre Ceuta llega al Parlamento Europeo mientras Bruselas pide solución urgente

"Es evidente que también hay que encontrar una solución con carácter de urgencia, y en este sentido nuestra prioridad es clara. Todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer aquí deben regresar rápidamente a Marruecos", dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, en la Eurocámara.

El debate alimenta la elaboración de una resolución del Parlamento Europeo sobre este episodio, que se negociará entre la tarde del martes y el miércoles y para el que populares y socialdemócratas parten de posiciones separadas, pero intentarán llegar a un consenso.

En el intercambio posterior de los eurodiputados, el popular neerlandés Jeroen Lenaers acusó al Gobierno español de "fracasar en su respuesta" a la crisis en Ceuta y consideró "increíble" que el Ejecutivo tardase semanas en solicitar la ayuda que la Comisión Europea había ofrecido desde el principio de la crisis.

"La soberanía, la integridad territorial de los Estados miembros y las fronteras no son negociables, el orden tiene que restaurarse para que los ciudadanos de Ceuta puedan volver a sus vidas", dijo Lenaers, que consideró el episodio "un reto para la seguridad europea".

También la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, tildó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "cómplice y culpable" de la entrada de migrantes en Ceuta y aseguró también que "Marruecos es responsable por acción u omisión".

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"Como socio europeo, debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad", añadió.

Por su parte, la líder del grupo socialdemócrata europeo, Iratxe García, criticó al Partido Popular Europeo por "llevar más de un mes manoseando Ceuta con el único objetivo de atacar al Gobierno de España".

"¿Qué lecciones puede dar la señora (primera ministra italiana, Giorgia) Meloni sobre gestión de fronteras y humanidad después de que Europa se volcara con Italia en la crisis de Lampedusa? La solidaridad europea no puede depender de quién gobierna ni de qué país sufre la crisis", incidió García, que pidió a Vox y PP que participen en el reparto de menores donde gobiernan "si de verdad les importa Ceuta".

El primer diputado en mencionar a Marruecos fue el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, que urgió a la Unión Europea a "condenar la invasión de Ceuta y las ilegítimas reivindicaciones de Marruecos", considerarlo un acto genuino de guerra híbrida, suspender el acuerdo de asociación con este país y frenar pagos pendientes y la expedición de visados o permisos de residencia a sus nacionales.

"Si ustedes aceptan como normal que un Estado que se presenta como amigo y socio reivindique y trate de usurpar partes integrantes del territorio español, ustedes también son ya parte del problema y el pueblo español les despreciará para siempre", dijo Buxadé.

Desde la bancada ultraconservadora, Diego Solier (independiente) señaló que los ceutíes se sienten igual de solos que los valencianos tras la dana y pidió más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España y una mayor inversión estratégica en Ceuta y Melilla.

Por parte de la Izquierda, Estrella Galán (Sumar) aseguró que la crisis en Ceuta ha sido una "jugosa oportunidad para muchos que tenían ganas de ajustar cuentas con la España progresista" y acusó a Marruecos, EE.UU. e Israel de generar "una crisis humanitaria con más de 150 muertos sólo por intereses geopolíticos".

"Esta crisis demuestra que, cuando Europa externaliza sus fronteras, alquila su soberanía", afirmó.