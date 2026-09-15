El Gobierno mexicano se suma a la investigación del crimen de Tacoronte

El Gabinete de Seguridad de México indicó en un mensaje en X que realiza "trabajos de inteligencia e investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables", al tiempo que lamentó "profundamente el homicidio de Claudia Tacoronte".

En las labores participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Fiscalía de Morelos y autoridades estatales, detalló.

"Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia no quedará impune", sostuvo.

Antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también se refirió al caso como "homicidio" y afirmó que su gobierno ya estaba en contacto con las autoridades españolas.

La Fiscalía de Morelos informó previamente que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, como establece el protocolo para las muertes violentas de mujeres, hasta determinar si existieron razones de género que corroboren o descarten esa clasificación.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado los avances de las pesquisas y aún se desconoce quién atacó a Tacoronte, cuál fue el móvil y si existieron razones de género.

Horas antes, el fiscal estatal, Fernando Blúmenkron informó que analizan testimonios y cámaras, y mantienen abiertas todas las líneas, como las hipótesis de un posible robo o la participación de una pareja de la víctima.

Mientras que la gobernadora Margarita González Saravia aseguró este lunes, tras reunirse con el cónsul español, Marcos Rodríguez Cantero, que hay "avances significativos", sin dar detalles.

En Morelos, el Código Penal estatal considera que existen razones de género cuando se acreditan circunstancias como violencia sexual, lesiones degradantes o mutilaciones, antecedentes de violencia, amenazas o acoso, una relación con el agresor, incomunicación, exposición del cuerpo en un lugar público o explotación de la víctima.

Tacoronte, quien llevaba cerca de un mes en México como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue asesinada con arma blanca el sábado durante un evento en la Casa de Cultura de Cuautla, donde buscó refugio tras el ataque.

Es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

El crimen ocurre además en un contexto de alta violencia feminicida en Morelos, estado con una Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, entre ellos Cuautla, de 150.000 habitantes.

Entre enero y julio de 2026, Morelos registró la segunda tasa más alta del país tanto en feminicidios como en homicidios dolosos de mujeres, con 21 y 48 víctimas, respectivamente, según datos oficiales.