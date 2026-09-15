El grito ahogado de las estudiantes en México: "Para nada nos sentimos seguras"

Cerca de un millar de estudiantes caminaron hasta concentrarse a las puertas del Palacio de Gobierno de Morelos, donde lanzaron fichas de búsqueda de desaparecidos y lanzaron soflamas contra las fuerzas de seguridad estatales federales.

En Cuernavaca, popular centro turístico al sur de la capital mexicana y conocida como la "ciudad de la eterna primavera", los ánimos son sombríos y son constantes las miradas de sospecha.

"Es horrible. No tenemos ningún tipo de seguridad ni la institución (UAEM), ni los policías, solo siento que están ahí de adorno", remarcó a EFE Dana, estudiante del centro universitario, a las puertas del Palacio de Gobierno.

La crisis de violencia, con especial incidencia entre las mujeres, es de tal magnitud que ha obligado a cambiar la vida cotidiana de las universitarias mexicanas.

"Ya tenemos muy reservado el estar saliendo a lugares, con lo que pasó (los tres asesinatos previos) y con esto (el de Claudia): es ya. Vida en casa, en nuestros departamentos", zanjó entre lágrimas.

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A su lado, una amiga también del mismo centro de estudios y quien pidió el anonimato, expresó su indignación ante la falta de respuesta de las autoridades en México, donde se cuentan ya más 380 feminicidios en lo que va de año.

"Como estudiante se siente mucha impotencia, porque al final formamos parte de una comunidad. Mucha impotencia y mucho miedo para nosotras como mujeres. Nada respaldadas ni de la universidad ni del estado, para nada nos sentimos seguras", apuntó.

La UAEM, que cuenta con 40.000 estudiantes, ha cerrado sus puertas solo unas semanas después del inicio del curso a la espera de que la investigación ofrezca resultados, lo que ha dejado a sus alumnos en un limbo de inquietud y desconcierto.

Desde el sábado, fecha del asesinato por arma blanca de Tacoronte, de 21 años, en el municipio de Cuautla, a 50 kilómetros de Cuernavaca, la gobernadora de Morelos, Margarita González, apenas ha ofrecido un mensaje de apoyo en redes sociales y prometido que se hará justicia.

"Como gobierno del estado desde el primer minuto estamos dando seguimiento para encontrar al culpable; estamos en coordinación con la fiscalía de Morelos y el consulado de España. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia”, dijo González el lunes, sus últimas declaraciones al respecto.

Sin embargo, por ahora no hay una sola persona detenida y no ha se ha dado oficialmente una versión de lo sucedido, más allá de un presunto asalto como móvil del asesinato.

Mientras tanto, las cifras siguen creciendo en Morelos. Es el estado que registra la segunda tasa más alta del país en feminicidios, con 1,97 por cada 100.000 mujeres, por encima de la media nacional de 0,55, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.