El ministro de Exteriores iraní, Araqchi, viajará a China este miércoles

La visita llega en un momento de incertidumbre en el conflicto que desde febrero enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán, después de que este martes el país persa afirmara que no negociará con Washington hasta que se cumplan sus condiciones, en reacción a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo anoche estar dispuesto a dialogar con Teherán.

El domingo, Araqchí ya había señalado que EE.UU. debe regresar a sus "compromisos estipulados en el Memorando de Islamabad", firmado en junio pasado entre Teherán y Washington bajo mediación de Pakistán, como condición para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Desde el estallido del conflicto, China ha abogado por una solución negociada y ha hecho reiterados llamamientos al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes, una posición que ha reiterado este mismo martes el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun.

Pekín ha condenado en repetidas ocasiones los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos.

La visita coincide, además, con la apertura este miércoles de una nueva edición del Foro Xiangshan, el principal encuentro de diplomacia militar organizado por China, en el que la inestabilidad en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz estarán sobre la mesa, junto con la guerra en Ucrania y la competencia tecnológica y militar entre Pekín y Washington.