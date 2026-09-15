El primer mapa vial talibán refleja que el 92 % de Afganistán no está asfaltado

La institución indicó que ha cartografiado la red viaria del país por primera vez mediante la integración y el análisis de información geográfica, situando su longitud total en 245.072 kilómetros.

"Según un análisis y evaluación de la Dirección General de Información Geográfica de la autoridad, 18.241 kilómetros, o el 7,4 %de la red total de carreteras del país, están pavimentados, mientras que los restantes 226.831 kilómetros, o el 92,6 %, son caminos sin pavimentar", señaló la NSIA en un comunicado en X.

La NSIA explicó que recopiló y analizó información de diversas fuentes, incluido el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural, datos de OpenStreetMap (OSM) y estudios realizados mediante imágenes satelitales.

Kabul tiene la red de carreteras pavimentadas más extensa, con 4.084 kilómetros, mientras que Nuristán tiene la más corta, con apenas 12 kilómetros.

En cuanto a la proporción de carreteras asfaltadas dentro de la red total de cada provincia, Kapisa ocupa el primer lugar con un 25,1%, mientras que Daikundi y Ghor registran los porcentajes más bajos, con un 0,5% cada una.

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La evaluación también midió el acceso a las carreteras de los residentes rurales afganos basándose/ajstiene acceso a carreteras pavimentadas, el 63 % a vías públicas y el 96 % la red vial en general.

El país enfrenta una crisis agravada por el impacto de varios terremotos en menos de un año y los episodios de violencia vinculados a ataques y explosiones.

A este escenario se suma el del aislamiento internacional que sufre Afganistán tras el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021, lo que mantiene paralizada la financiación extranjera para proyectos de obras públicas.