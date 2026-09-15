Elena Anaya y Emma Suárez protagonizan 'Hermanas', estreno mundial en Toronto

La película participa en el programa Discovery, la sección del festival dedicada a primeras y segundas obras.

Anaya y Suárez interpretan a Marta y Chelo, dos hermanas cuya relación y cuyos vínculos familiares quedan sometidos a una dura prueba tras una reunión familiar celebrada durante el verano.

Una denuncia dentro de la familia rompe el equilibrio existente y obliga a ambas a enfrentarse al dilema de proteger a una parte de sus seres queridos, aunque esa decisión pueda significar romper definitivamente con otros.

Hernández evita plantear el relato únicamente como una investigación sobre lo sucedido y coloca en primer plano las consecuencias de la acusación, los conflictos de lealtad y la forma en que el pasado vuelve a intervenir en las relaciones presentes.

Junto a Anaya y Suárez, el reparto incluye a Carlota Keiko, León Martínez, Josean Bengoetxea, Aritz Kortabarria y Nora Otxoteko.

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Escrita también por Hernández, la película fue rodada en distintas localizaciones de Bizkaia y Madrid, entre ellas la playa de Laga, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

'Hermanas' supone el debut de la directora en el largometraje de ficción, aunque Hernández cuenta con una trayectoria anterior en el documental, incluido '1% esquizofrenia' (2007), producido por Julio Medem.

Tras su estreno mundial en Toronto, la película competirá también en la Sección Oficial de la Seminci de Valladolid antes de su estreno comercial previsto en España para finales de noviembre.