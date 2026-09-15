Ghana busca impulsar una justicia por la esclavitud en los márgenes de la cumbre de la ONU

"Al reunirnos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y ante la mirada atenta de la comunidad internacional, no solo buscamos informar sobre nuestros logros, sino también catalizar un diálogo global", reza un comunicado de la cartera ministerial.

Dicho encuentro servirá como un "renacimiento simbólico" y como una "invitación al mundo" para progresar hacia una justicia por la esclavitud transatlántica, después de la resolución de la Asamblea General de la ONU que la considera como el "crimen más grave contra la humanidad", y que fue propuesta por Ghana.

En ese sentido, el Gobierno ghanés invitó "a todas las naciones" a unirse a los países africanos en una "noble empresa" por la "justicia, la restitución y la dignidad de África".

La resolución propuesta por Ghana recibió el 25 de marzo 123 votos a favor en la Asamblea General de la ONU y tres votos en contra (Estados Unidos, Israel y Argentina).

Se registraron 52 abstenciones, entre ellas las de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.

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El texto señala "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos" como el máximo crimen por "la ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital".

Tras este dictamen, Ghana organizó en Acra una conferencia de alto nivel a mediados de junio en la que se creó un Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Justicia Reparadora, un Panel de Expertos Mundiales sobre la Restitución del Patrimonio Cultural y un Panel Jurídico Mundial sobre Justicia Reparadora.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado.