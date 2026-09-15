Gobierno argentino afirma que base militar en el extremo sur vigilará recursos y soberanía

La base "incorporará funciones logísticas relevantes, será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur, que permitirá vigilar y controlar recursos naturales y a nuestra soberanía", dijo el portavoz presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa este martes en la Casa Rosada.

El proyecto de infraestructura militar, anunciado por el presidente, Javier Milei, el pasado 3 de septiembre, prevé reactivar la construcción de una base naval en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, situada a unos 700 kilómetros de las Malvinas, administradas por el Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía reclama Argentina.

Ese día, Milei lanzó un discurso soberanista sobre las Malvinas y anunció una ampliación de sanciones a las empresas petroleras que operen en las islas sin autorización de Argentina.

Ravier afirmó también que brindará apoyo logístico a las operaciones en la Antártida y que permitirá reforzar la protección naval y aérea mediante un avión de patrulla marítima P-3 Orion y los aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca, que llegaron al país en diciembre de 2025.

El portavoz añadió que construirán muelles comerciales y civiles para favorecer la actividad económica en una región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, afirmó que la base desempeñará "un papel importante” en la protección de objetivos estratégicos del sur argentino, entre ellos Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país.

Durante su comparecencia ante la prensa acreditada en la Casa Rosada, adelantó que el Gobierno presentará nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

Hasta el momento, el Gobierno argentino denunció penalmente a diez petroleras vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas y abrió procedimientos administrativos contra al menos 60 empresas y accionistas involucrados en esas operaciones.

Milei anunció la decisión de reactivar el proyecto de la base naval en Ushuaia, cuya construcción anunció en 2022 el Gobierno peronista de Alberto Fernández, pero quedó en suspenso tras el ajuste presupuestario aplicado desde su llegada al poder el actual presidente.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó el viernes que el Gobierno prevé iniciar las obras el próximo 2 de enero, tras realizar las correspondientes licitaciones públicas.