Guatemala investiga la posible contaminación del río que cruza la capital, teñido de rojo

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales detalló que la investigación obedece a una posible "alteración en la coloración" de las aguas del río, tras la denuncia de varios vecinos del este de la Ciudad de Guatemala.

"Se realizarán las inspecciones y análisis técnicos necesarios para determinar la naturaleza de la sustancia y su posible origen", puntualizó la cartera que dirige el ministro Edwin Castellanos, quien ocupa el cargo desde hace dos semanas.

El propio Castellanos indicó en sus canales oficiales de comunicación: "Es una barbaridad lo que algunos malos guatemaltecos hacen con nuestros ríos".

El río Las Vacas cruza varias zonas de la capital y, de acuerdo con algunos reportes de vecinos que denunciaron contaminación en las redes sociales, el lunes mostraba un tono rojizo, aunque este se fue diluyendo y este martes exhibía prácticamente su tono habitual, según constató EFE.

"El caso tendrá el seguimiento correspondiente y, de determinarse responsabilidades, se actuará con firmeza de acuerdo con la legislación vigente", añadió el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

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El río es uno de los principales desagües de Ciudad de Guatemala y acumula toneladas de basura hasta desembocar en el río Motagua, el más largo de Guatemala con casi 500 kilómetros de longitud.

De acuerdo con la organización The Ocean Cleanup, el dos por ciento de las emisiones de plástico que llegan a los océanos proceden del río Motagua, por la gran contaminación que presenta.

Un estudio reciente realizado por la organización Alianza por la Cuenca del Motagua, divulgado por canales oficiales del Gobierno guatemalteco, aseveró que el río Las Vacas cuenta con "niveles alarmantes de contaminación".