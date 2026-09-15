Hallan en Perú un "dado" prehispánico perteneciente a la civilización de los chachapoyas

Se trata de un pueblo que habitó el norte de los Andes peruanos y puso fuerte resistencia a la expansión de los incas.

El pequeño objeto, elaborado en piedra arenisca, tiene una forma de prisma alargado, con superficies trabajadas e incisiones horizontales en sus caras, describió en un comunicado el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Kuélap (INAAK), de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM).

Por sus características, guarda semejanza con los dados andinos conocidos en las fuentes etnohistóricas y arqueológicas como 'pishca' o 'pichca', asociados al juego, la suerte y posiblemente a prácticas rituales.

El hallazgo destaca por tratarse de una pieza poco frecuente dentro del registro arqueológico peruano y permite aproximarnos a una dimensión aún poco conocida de la vida de las sociedades prehispánicas del Amazonas, apuntaron los investigadores.

Su presencia en el complejo arqueológico de Ollape, en la cuenca alta del río Utcubamba, de la norteña región peruana del Amazonas, abre nuevos interrogantes sobre las prácticas y experiencias de las sociedades que habitaron este territorio en épocas prehispánicas.

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Las incógnitas que han surgido tras el hallazgo de este "dado" son el uso, significado y contexto con el que este objeto fue utilizado.

Ollape, que es parte del municipio de La Jalca, continúa revelando evidencias que contribuyen al conocimiento de las sociedades que habitaron este territorio, dominado por las chachapoyas entre los años 800 y 1500 d.C., hasta que fueron conquistados por los incas.

En este mismo lugar se ubicaron el año pasado vestigios de más de 200 edificaciones circulares de los chachapoyas, una de ellas con dos singulares "cabezas clavas", piedras con forma de cabeza humana que colgaban de los muros de estas construcciones.

"Cada pieza recuperada permite reconstruir fragmentos de su historia y acercarnos a las experiencias de quienes vivieron en Amazonas hace cientos de años", apuntó el INAAK.

Conocidos también como los "guerreros de las nubes" por vivir en lo alto de las montañas donde están los bosques nubosos y por oponer una gran resistencia a los incas, los chachapoyas tuvieron su gran centro en la fortaleza de Kuélap, un monumental recinto al que se le considera como el 'Machu Picchu' del norte de Perú, pero alrededor de esta región dejaron otros centros poblados como el de Ollape.