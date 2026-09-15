Hollande mantiene el suspenso sobre su candidatura en 2027 y se pone diciembre como límite

"Si en diciembre me identifico con alguno de los candidatos, especialmente los salidos de las primarias socialistas, no tengo motivos para presentarse, pero si no surge ese candidato, me pondré al servicio de mi país", manifestó este marte.s al canal BFMTV Hollande, de 72 años y diputado por el Partido Socialista (PS) francés.

Evasivo sobre su intención de presentarse, a pesar de la insistencia de los periodistas, el expresidente aseguró que su meta es poner "al servicio de los franceses" su "experiencia" en la primera línea política.

Pero "la experiencia no es rehacer lo que hemos hecho, aunque defiendo lo que hice durante mi mandato. No es la misma Francia (de 2012-2017), ni el mismo mundo", abundó.

En un momento en el que la ultraderechista Marine Le Pen está considerada la más clara favorita para conquistar El Elíseo, la concretización de una candidatura de Hollande ha ganado peso en las últimas semanas.

Primero publicó un nuevo libro, titulado 'Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche' ('Unir, nuevo mundo, nueva izquierda'), en el que presenta un proyecto para cohesionar a los progresistas con la meta de gobernar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después, abrió este mes unos nuevos locales de entre 120 y 130 metros cuadrados en el distrito XI de París. Según la prensa local, esta mudanza responde a una estrategia de precampaña.

El exjefe de Estado tuvo un mandato marcado por una impopularidad récord, por lo que renunció, en una decisión inédita, a aspirar a su reelección en 2017, en unos comicios ganados por su antiguo colaborador, Emmanuel Macron.

Mientras medita su candidatura, Hollande ha descartado presentarse a las primarias que su partido organiza a mediados de octubre, en las que competirán, entre otros, el eurodiputado Raphaël Glucksmann; la exaspirante al Elíseo en 2007 y antigua ministra Ségolène Royal; el primer secretario del PS, Olivier Faure; y los diputados Jérôme Guedj y Philippe Brun.

De momento, los sondeos dan a Hollande, en el primer turno del 18 de abril de 2027, entre el 7,5 % y el 8 %, aunque cuenta con unas opiniones favorables del 49 % de los electores, según un estudio de julio de 2026.