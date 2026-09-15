HRW dice que ataques hutíes en el mar Rojo pueden constituir posibles crímenes de guerra

La denuncia de la ONG se produce en medio de una nueva campaña de ataques a la navegación tras el embargo marítimo que los insurgentes, que controlan Saná y amplias zonas del norte y el oeste del país, decretaron el pasado 20 de julio contra la navegación vinculada a Arabia Saudí.

Los hutíes justificaron la medida como una respuesta a las restricciones aéreas y marítimas impuestas por la coalición liderada por Riad -alianza militar creada para apoyar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente- sobre las zonas bajo control rebelde en Yemen, así como los bombardeos saudíes contra el aeropuerto de Saná.

En el marco de esta nueva escalada -que ha llevado a varios petroleros a desviarse por el cabo de Buena Esperanza y provocado la condena de la Unión Europea y de la Organización Marítima Internacional-, HRW documentó ataques al menos tres ataques que podrían constituir crímenes de guerra contra cargueros con banderas de Arabia Saudí, Tanzania y Dominica.

Entre los incidentes más graves figura el ataque con misiles balísticos contra el buque de carga Tihamah, que causó la muerte de seis personas -cuatro marineros pakistaníes e indonesios y dos efectivos de la Guardia Costera yemení- y causó diez heridos.

Aunque los hutíes afirmaron que la nave transportaba material bélico, HRW señaló que estos "no han presentado pruebas" y recordó que lanzar un ataque desproporcionado contra un barco con tripulación civil viola el derecho internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG también verificó impacto de misiles y drones contra los petroleros Encelia, Daisy y Amzan, además del buque NCC Massa, si bien en estos casos no se registraron víctimas mortales.

"Independientemente de la situación geopolítica, los ataques contra tripulaciones civiles llevados a cabo de forma deliberada o imprudente son crímenes de guerra", denunció Niku Jafarnia, la investigadora de HRW para Yemen, quien advirtió de que estas acciones conllevan responsabilidad penal tanto para los mandos como para los ejecutores.