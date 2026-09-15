Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra dos pesqueros, con varios desaparecidos

“Dos embarcaciones pesqueras que faenaban en las inmediaciones del puerto de Korgan (en la sureña provincia de Hormozgan) fueron blanco de ataques con drones del enemigo criminal estadounidense”, anunció a última hora del lunes el vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, en unas declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

Según el funcionario, varios pescadores que se encontraban a bordo de ambas embarcaciones han desaparecido, por lo que inmediatamente se puso en marcha una operación marítima de búsqueda y rescate.

Nafisi indicó que se ofrecerán más detalles sobre el ataque y el número exacto de desaparecidos una vez que se complete la información obtenida sobre el terreno y se reciban los informes oficiales de las autoridades competentes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y desde principios de septiembre ambas partes han intercambiado nuevos ataques contra buques y petroleros.

EE.UU. mantiene un severo asedio naval contra Irán en respuesta al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica desde el comienzo de la guerra.