Italia tacha de "inútilmente agresiva" la reacción española a sus controles a viajeros

"Italia aplica las reglas y los Tratados europeos con el único objetivo de defender la seguridad de las fronteras y de los propios ciudadanos. La reacción del Gobierno español a la decisión italiana de proseguir con la suspensión de Schengen parece, por lo tanto, fuera de lugar, inapropiada e inútilmente agresiva", escribió Tajani en sus redes sociales.

Sus palabras se producen después de que el Gobierno español haya decidido prorrogar hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros llegados desde territorio italiano.

Una medida con la que Madrid responde a la prórroga de 15 días que el Gobierno de Giorgia Meloni ha impuesto a los controles a viajeros llegados desde España, la segunda extensión desde que aplicara esta medida el 1 de agosto, a raíz de la crisis en Ceuta.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, calificó este martes de "vergüenza y una medida absurda y ridícula" la decisión del Gobierno italiano, que consideró "un ataque directo a la dignidad de los españoles".

Estos controles suponen la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación europea Schengen porque reintroducen controles en puertos y aeropuertos italianos, aunque son aleatorios.

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El pasado 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras. Además ha rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y ha detenido a otras seis.