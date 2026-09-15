Mundo
15 de septiembre de 2026 a la - 09:30

Jorge Drexler y Justin Quiles actuarán en el encuentro musical Bime Bilbao 2026, en España

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Bilbao (España), 15 sep (EFE).- Los cantantes Jorge Drexler, Justin Quiles o Ana Mena, así como el profesional Sat Bisla, descubridor de artistas como Adele, Coldplay o Katy Perry, se sumaron a la programación del encuentro de la industria musical Bime Bilbao 2026 (norte de España).

Por EFE
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Este encuentro, que reunirá a profesionales, artistas, empresas e instituciones de la industria musical internacional, se celebrará entre los próximos días 27 y 30 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

La organización anunció este martes la incorporación al programa del cantante y compositor de reggaetón y trap Justin Quiles, referencia internacional de la música urbana y clave en la escritura de temas para artistas como J Balvin, Maluma o Karol G y de Ana Mena, reconocida por su impacto en el pop latino y una carrera internacional en constante crecimiento.

También tomará parte Sat Bisla, figura internacional del desarrollo artístico con cuatro décadas de trayectoria y un destacado papel en el descubrimiento de artistas como Adele, Coldplay, Katy Perry, Muse, Lorde o Sia.

En su página web, el festival anunció que realizará una aportación inicial de 5.000 euros y destinará 5 euros de cada entrada vendida para BIME Bilbao 2026 y BIME Bogotá 2027 a la respuesta humanitaria y la reconstrucción de Venezuela tras el terremoto ocurrido en junio.