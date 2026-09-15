Kast se reúne con el CAF y anuncian inversión de 6.000 millones de dólares en Chile

"Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país", afirmó Díaz-Granados.

El financiamiento será puesto a disposición del país suramericano durante los próximos cuatro años, con el objetivo de acompañar las prioridades del Gobierno, en áreas como vivienda, empleo, infraestructura, agua y seguridad, además de impulsar la inversión privada.

Según informó el Gobierno chileno, la entidad internacional busca convertirse en socio financiero y técnico de Banco Estado, cuando el país, en el marco de una reforma impulsada por el Ejecutivo que apunta a reactivar el mercado de capitales, ampliar el acceso a la vivienda y movilizar el ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas.

En cuanto a infraestructura, el CAF acompañará la ejecución de obras para impulsar la productividad y el desarrollo, en sectores como el ferroviario, el transporte y el logístico, con el financiamiento al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

La visita de Díaz-Granados se concretó en el marco del Foro Internacional "Digitalizar para Transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe", organizado por CAF con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

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Se trató de la primera edición del encuentro que se realizará anualmente en Chile, versión en la que participaron más de 250 líderes de toda la región, entre ministros de ciencia y tecnología, diputados, senadores y representantes de empresas como NVIDIA y Millicom.