‘La Batalla de Chile’, joya del repertorio de 25 películas del fallecido Patricio Guzmán

El aclamado cineasta, radicado en Francia hace más de cuatro décadas, se dedicó mayormente al trabajo de documentales luego de un inicio con colaboraciones con el Instituto Fílmico de la Universidad Católica y la filmación del cortometraje 'Viva la libertad' (1965), una animación que representa una metáfora entre un zoológico y la cárcel.

Su debut en un formato largo llegó luego con 'El primer año' (1972), una cinta que desarrolla el inicio del Gobierno del expresidente chileno Salvador Allende, el socialista que gobernó el país suramericano (1971-1973) hasta el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet.

Fue ese trabajo el que dio origen a la aclamada 'La Batalla de Chile', que está compuesta por tres películas: 'La insurrección de la burguesía' (1975), 'El golpe de Estado' (1976) y 'El poder popular' (1979), que a raíz del aniversario de los 53 años del golpe de Estado, el pasado 11 de septiembre, está disponible en la plataforma de streaming Mubi.

Todo comenzó con la idea del cineasta de registrar, con cámara en mano, el ambiente de Chile en el primer año de mandato de Allende, el primer socialista electo por voto popular en el país, que con la coalición Unidad Popular proponía la vía chilena al socialismo.

Tras concretar ese proyecto el resto del material filmado se convirtió en la célebre trilogía que reflejó la lucha del pueblo chileno sin armas y que se terminó convirtiendo en un hito del cine documental chileno y latinoamericano.

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El material fílmico para la realización del documental, que incluye entrevistas en terreno y registros de las huelgas más emblemáticas del agitado periodo, fue entregado por el realizador Chris Marker, que conocía parte de sus trabajos previos.

Su otro trabajo con reconocimiento global, 'Nostalgia de la luz', está ambientado en el Desierto de Atacama, en el norte chileno, y vincula la mirada de los astrónomos que buscan los orígenes del universo en el cielo con la búsqueda de las mujeres de Calama de los restos de sus familiares detenidos y desaparecidos.

Esta pieza se completó con 'El botón de nácar' (2015), que ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, y 'La cordillera de los sueños' (2019), con la cual ganó el Goya a Mejor película iberoamericana y el Ojo de Oro del Festival de Cannes, y que son una reflexión sobre la memoria en un ejercicio poético hacía la naturaleza del territorio chileno.

Guzmán se mantuvo realizando documentales durante su exilio, en España y Francia, que incluyó los títulos 'En nombre de Dios' (1987), que aborda el rol de la iglesia Católica chilena en la etapa final de la dictadura, 'La memoria obstinada' (1997), 'El caso Pinochet' (2001) y 'Salvador Allende' (2004).

Su despedida fue 'Mi país imaginario' (2022) con el cual se adentra en el estallido social de Chile ocurrido en 2019 y la discusión de la Constituyente, que proponía un cambio profundo de la Carta Fundamental chilena heredada de la dictadura de Pinochet, y que se debatió en el Gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).

En 2023, Guzmán recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, consolidándose como uno de los cineastas de mayor trascendencia en la historia del país suramericano.

Un año después, el cineasta -ya con problemas de salud- reveló en una entrevista al medio chileno La Tercera, su deseo de viajar al país para filmar su próximo proyecto que no alcanzó a materializar y del cual no reveló el tema.