'La bola negra' se presenta en Norteamérica tras el éxito de los Javis en Cannes

La cinta, incluida en el programa Special Presentations y cuya primera proyección en Toronto está programada este martes, compitió por la Palma de Oro en Cannes, donde tuvo su estreno mundial. Calvo y Ambrossi compartieron el premio a la dirección con el polaco Paweł Pawlikowski por 'Fatherland'.

'La bola negra' recorre tres momentos de la historia española (1932, 1937 y 2017) a través de las vidas interconectadas de tres hombres unidos por el deseo, el dolor, la herencia y los silencios transmitidos entre generaciones.

Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau y Carlos González encabezan un reparto en el que figuran también Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

La película está vinculada a 'La piedra oscura', la obra teatral de Alberto Conejero, que firma el guion junto a Calvo y Ambrossi, y al universo de Federico García Lorca. Cannes la describió como un relato inspirado en una de las últimas obras inacabadas del poeta granadino.

El relato conecta experiencias contemporáneas marcadas por la sexualidad y el deseo con la persecución, el ocultamiento y la violencia sufridos durante distintos momentos del siglo XX español y concede especial importancia a aquello que los personajes son incapaces de decir.

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Calvo y Ambrossi llegan a Toronto después de haber consolidado una de las trayectorias más reconocibles del audiovisual español reciente con series como 'Paquita Salas', 'Veneno' y 'La Mesías'.

'La bola negra' no es su primer largometraje cinematográfico conjunto: ambos dirigieron 'La llamada' (2017), adaptación de su propio musical teatral. Para Guitarricadelafuente y Milo Quifes supone además su debut como actores.

En declaraciones a EFE en la alfombra roja de los Tribute Awards del TIFF el pasado domingo, Calvo expresó su deseo de que el filme llegue a los cines.

"Yo estoy deseando que la vea el público, que la vea el martes el público de aquí y en España, que ya sea de la gente", explicó el director.

Por su parte, Ambrossi destacó la variedad de registros de 'La bola negra'.

"La peli tiene momentos muy especiales", afirmó antes de describirla como "una película que mezcla géneros", con elementos que van "desde guerra hasta números musicales, pasando por romance".

"Yo creo que va a gustar a todo el mundo, de todos los perfiles y de todas las edades", concluyó.