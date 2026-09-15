La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,16 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,32 %, a 135.380.044,16 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Cresud (-2,1 %) y Grupo Financiero Galicia (-1,7 %), mientras que las que más subieron fueron las de YPF (+2,4 %) y Transportadora Gas del Norte (+2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 506 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.530 por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista cerró en 1.506 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.560 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, a 1.596,74 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedi 0,1 %, a 1.532,45 pesos por unidad.