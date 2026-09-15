La bolsa de São Paulo rebota un 0,54 % pendiente del petróleo y la bronca en el Supremo

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 186.502 puntos básicos en una jornada de cautela en los negocios.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,14 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,153 reales para la compra y 5,154 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros están pendientes de las consecuencias del juicio en el Supremo para decidir si abren una investigación contra el magistrado Alexandre de Moraes por su sospechosa relación con un banquero encarcelado por un fraude financiero millonario.

También tienen en el radar el próximo dictamen del Banco Central de Brasil, que mañana miércoles divulgará si modifica o mantiene la tasa básica oficial de intereses, actualmente en el 14,0 % anual.

Los elevados tipos de interés y sus impactos sobre el endeudamiento de las familias están siendo uno de los temas de la campaña electoral con vistas a los comicios presidenciales y legislativos del 4 de octubre.

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En el plano internacional, la subida de los precios del petróleo, tanto del barril Texas como del brent, ayudó a revalorizar los títulos de Petrobras, que avanzaron más de un 3 %.

Otras acciones que registraron fuertes ganancias fueron la operadora de seguros de salud Qualicorp (6 %) y la petroquímica Braskem (4,9 %).

En la otra cara de la moneda, el grupo textil Azzas 2154 y la agencia de viajes CVC Brasil encabezaron las pérdidas de la jornada al ceder un 3 % y un 2,5 %, respectivamente.

El volumen financiero en la bolsa paulista alcanzó los 22.000 millones de reales (4.300 millones de dólares / 3.700 millones de euros), en 3,7 millones de operaciones.