La Bolsa mexicana pierde 1,11 % y baja hasta los 63.507,11 puntos

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, debido a la expectativa de que la reserva Federal estadounidense incrementará su tasa de interés el día de mañana", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 1,11 %, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 17 de diciembre del 2025".

"Desde su último máximo histórico, el índice mexicano registra una caída de 11,93 %, entrando en zona de corrección", añadió Siller.

Al interior del mercado mexicano, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Televisa (-4,63 %), Industrias Peñoles (-3,06 %), Banorte (-2,73 %), Genomma Lab (-2,69 %) y Gentera (-2,65 %), detalló la experta.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en - 1,24 %, mientras retrocede un 2,9 % en el mes.

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En la jornada, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar y cerró en 17,15 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 177.9 millones de títulos por un importe de 14.598,4 millones de pesos (unos 858 millones de dólares).

De las 764 firmas que cotizaron en la jornada, 265 terminaron con sus precios al alza, 471 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa transportista Traxión (TRAXION A), con el 13,85 % y Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con 9,67 %; así como de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 8,53 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el –7,01 %, del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el –4,62 %; y de la compañía aérea Aeromexico (AERO), con el -4,46 %.