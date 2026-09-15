La costa norte de Perú alcanzó récord de 36,5 grados de temperatura

Este récord de temperatura se registró el pasado 5 de septiembre en el destacamento militar El Salto, ubicado en el distrito de Zarumilla, de acuerdo a un aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartido en la red social X.

A su vez, el distrito de Jayanca, en la región Lambayeque, reportó una temperatura de 35,8 grados el pasado 3 de septiembre, respecto a los 34,2 grados que había registrado en el evento de 1997.

En tanto, el distrito de Lancones, en la región Piura, alcanzó los 35 grados el 5 de septiembre, superando el récord anterior medido en 2019 de 34,6 grados.

En la capital Lima, ubicada en la costa central del país, el 8 de septiembre registró 27 grados en la estación de Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, frente al récord previo de 26,7 grados reportado un día antes.

Por su parte, en la costa sur de Perú, el distrito La Yarada-Los Palos, en la región Tacna, limítrofe con Chile, reportó una temperatura récord de 26,1 grados, frente a los 25,2 grados de 1997.

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El Senamhi advirtió que esta semana, del 16 al 19 de septiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú.

Igualmente, indicó que se prevé escasa nubosidad al mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.

De acuerdo al último comunicado de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), Perú espera un fenómeno climático El Niño extraordinario en la costa norte del país, desde este mes hasta enero próximo, con récords en la temperatura del aire y lluvias de fuerte intensidad.

El más reciente informe sobre la Alerta de El Niño Costero, en la costa norte y central de Perú, señala que este continuaría hasta mediados del otoño (hemisferio sur) de 2027, con la "más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria" de setiembre 2026 a enero de 2027.

Entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria, y posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra.