La policía neerlandesa investiga la muerte de un hombre durante su detención en Róterdam

El organismo encargado de investigar incidentes graves o mortales en los que están implicados agentes de policía trata de esclarecer qué ocurrió durante el arresto y las causas de la muerte de Alfredo Goeloe.

Goeloe fue interceptado el sábado por la noche en Róterdam Sur, donde la policía realizaba controles tras recibir una denuncia por el robo de una 'fatbike', una bicicleta eléctrica con llantas gruesas.

Sin embargo, la policía confirmó después que la bicicleta en la que él circulaba no era la que estaban buscando por el robo.

Según explicó un portavoz de la Fiscalía a los medios, el hombre no pudo mostrar un documento de identidad cuando fue parado. "Uno de los agentes quiso realizar un registro para determinar su identidad, entonces este salió corriendo, pero fue detenido, momento en el que el hombre se resistió. Después, se encontró mal y fue reanimado", agregó.

Un vídeo verificado por el canal público NOS, de unos 45 segundos, muestra parte de la intervención: varios policías inmovilizan a Goeloe contra el suelo mientras este intenta que lo suelten y pide ayuda, pero la grabación termina antes de que comience a encontrarse mal, por lo que no recoge el momento de su muerte.

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En las imágenes también puede escucharse a Goeloe decir que padecía diabetes.

La familia ha anunciado que ha presentado una denuncia contra los agentes implicados, y su abogado, Gerald Roethof, ha señalado que deberá investigarse si la actuación puede constituir algún delito relacionado con su muerte.

El fallecimiento provocó la noche de este lunes una marcha silenciosa en Róterdam Sur en la que participaron unas 200 personas. La concentración transcurrió inicialmente de forma pacífica, pero al finalizar se produjeron incidentes frente a la comisaría, contra la que algunas personas lanzaron objetos, realizaron pintadas y prendieron un pequeño fuego.

La policía antidisturbios intervino para despejar la zona y una persona fue detenida.

La alcaldesa de Róterdam, Carola Schouten, aseguró comprender "las numerosas preguntas" que ha suscitado la muerte y subrayó que "precisamente por eso es de gran importancia que se lleve a cabo una investigación cuidadosa e independiente sobre lo que ocurrió".