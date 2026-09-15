La SIP debatirá en octubre en Bogotá sobre la IA y la libertad de prensa en su Asamblea

Delegados de todo el continente debatirán los informes sobre la situación de la prensa en cada país de las Américas, en un contexto marcado, según la SIP, por la violencia, el hostigamiento, la presión judicial y las restricciones al acceso a la información.

Entre los ponentes figura el editor jefe de The New York Times, Marc Lacey, que intervendrá en lo que la organización describió como un momento "especialmente complejo" para la libertad de prensa en Estados Unidos.

El diario recibirá en Bogotá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, que le concedió en agosto la organización por llevar a los tribunales las restricciones de acceso de la prensa al Pentágono y por defenderse de una demanda multimillonaria contra su cobertura de investigación.

El periodista estadounidense Ron Suskind, ganador del Premio Pulitzer, analizará cómo la inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de investigación de las redacciones, y el editor en jefe del diario San Francisco Chronicle, Emilio García-Ruiz, contará la transformación de su periódico ante esa tecnología.

Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, la rama en español del conglomerado estadounidense de medios, hablará de la evolución de las audiencias y del negocio de los medios en español.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La asamblea recordará los 30 años del discurso 'El mejor oficio del mundo', que el escritor colombiano Gabriel García Márquez pronunció ante la SIP en 1996 en Los Ángeles, con una conversación entre el presidente de la Fundación Gabo, Jaime Abello, y el fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rosental Calmon Alves.

La SIP entregará también el Gran Premio Chapultepec a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el Premio Gran Amigo de la Prensa a la Fundación Gabo y el Premio Ejecutiva del Año a Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, el grupo editor del diario español El País.