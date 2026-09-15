La UE reprocha a Serbia el funeral de Ratko Mladic y exige "reconciliación genuina"

"Al solicitar la adhesión a la UE, Serbia se comprometió con nuestros estándares, principios y valores. La Comisión Europea ha dejado claro que la glorificación de criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo son fundamentalmente incompatibles con estos valores", resumió Kos durante un debate sobre la "glorificación" del exgeneral serbobosnio en sus exequias en Serbia.

"Podemos tener conversaciones difíciles sobre reformas y sobre el camino europeo de Serbia, pero no podemos negociar sobre la dignidad de las víctimas del genocidio y los crímenes de guerra", recalcó Kos.

Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad, falleció el pasado 27 de agosto, a los 83 años, en un hospital penitenciario neerlandés.

En 2017, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por cargos que incluyen el asedio de Sarajevo y el genocidio de Srebrenica en 1995, donde fueron asesinados más de 8.000 varones musulmanes.

Mladic fue enterrado en Belgrado con honores militares y en presencia de varios ministros del Gobierno serbio, pocos días después de que su cuerpo llegara en un avión gubernamental desde La Haya.

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"Resultó especialmente perturbador ver a ministros serbios, funcionarios estatales y representantes militares, junto a líderes y políticos de la República Srpska (el ente serbio de Bosnia-Herzegovina), asistir al funeral y rendir homenaje públicamente a un criminal de guerra", relató Kos, quien ya canceló un viaje oficial a Serbia a principios de mes.

La política eslovena llamó a Belgrado a que "deje de usar el pasado como una barrera para el futuro y comience una reconciliación genuina".

"La reconciliación sentó las bases de la Unión Europea porque los líderes franceses y alemanes pasaron página de la historia de forma decisiva", ilustró, al tiempo que instó a los ciudadanos de Serbia a "decidir qué camino quieren seguir" durante las próximas elecciones.

Pese a la crítica, Kos defendió que Bruselas hará "todo lo que esté en (su) mano para garantizar que Serbia pueda avanzar en su camino hacia la UE".

La UE ya mantiene tensiones con Serbia, país candidato desde 2014, debido al retroceso democrático bajo el presidente nacionalista Aleksandar Vučić, las limitaciones a la libertad de prensa y a la independencia judicial, así como a su negativa a imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.