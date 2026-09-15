Las fuerzas yemeníes intensifican ataques contra posiciones hutíes en varios frentes

En la gobernación de Marib, rica en petróleo, los ataques aéreos alcanzaron concentraciones y cuarteles hutíes al noroeste de la ciudad homónima, mientras que otras incursiones se dirigieron a lo que fuentes locales describieron como "importantes refuerzos militares" en el distrito de Al Juba, en el sur de la provincia.

En Taiz, fuentes locales reportaron ataques aéreos contra posiciones y refuerzos hutíes en el frente de Al Ahkum, al sur, y aseguraron que aviones de combate también atacaron refuerzos militares de los rebeldes en el distrito de Haifan, más al sur, y en Al Janad, al este.

Asimismo, el Ejército yemení también afirmó que su fuerza aérea llevó a cabo ataques contra posiciones y líneas de suministro hutíes en Moca y Dhubab, en la costa yemení del mar Rojo, localidades tomadas por los rebeldes la semana pasada.

El portavoz del Ejército yemení, Majed al Nazili, comunicó a través de la red social X que los ataques tuvieron como objetivo suministros y emplazamientos hutíes, y difundió imágenes aéreas que mostraban ataques contra vehículos en una carretera principal que conecta Moca con Taiz.

Por su parte, los rebeldes denunciaron que "el régimen saudí ha continuado sus agresivos ataques aéreos contra el Yemen, lanzando más de 350 incursiones en apenas unos días", indicó en un comunicado el jefe negociador y portavoz hutí, Mohamed Abdulsalam.

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Aseguró que estos ataques "han impactado propiedades públicas y privadas, causando víctimas civiles, tanto mortales como heridas", sin detallar cifras.

El portavoz dijo que "Arabia Saudí persiste en su política de chantaje e intimidación mundial, alegando supuestas amenazas a la navegación internacional en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb", intentando "arrastrar a actores internacionales".

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde marzo de 2015 al frente de una coalición con el objetivo de frenar el avance de los rebeldes hutíes y respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.