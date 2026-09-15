Las ventas del comercio brasileño caen un 0,8 % en julio tras dos subidas seguidas

Con este resultado, el volumen de ventas retrocedió un 0,1 % en los últimos tres meses, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por otro lado, si se compara con el mismo mes del año pasado, el indicador registró una subida del 1,2 %.

Los artículos cuyas ventas más cayeron en julio fueron los muebles y electrodomésticos (-4,9 %) y los productos de papelería (-4,2 %).

En cambio, los artículos farmacéuticos (+0,6 %) y los combustibles (+0,3 %) registraron leves subidas.

La caída de las ventas del comercio en julio se da en un contexto de desaceleración de la economía brasileña, que creció apenas un 0,5 % en el segundo trimestre.

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Entre las causas, figura la elevada tasa de interés, ubicada en un 14 %, lo que encarece el crédito.