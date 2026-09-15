Latam Colombia operará un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

"El incremento de frecuencias permite a Latam Airlines Colombia ofrecer una alternativa diaria de conectividad directa entre ambos países, facilitando no solo el tráfico punto a punto entre Bogotá y Caracas, sino también las conexiones internacionales hacia el resto de la red del Grupo Latam en América Latina", informó la compañía en un comunicado.

Con este incremento, la aerolínea completa la capacidad que tenía proyectada para el mercado venezolano y refuerza la conectividad aérea entre ambos países.

"Alcanzar las siete frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas representa un paso clave para consolidar la conectividad que requiere la región", señaló la presidenta ejecutiva de Latam Colombia, Erika Zarante, citada en el comunicado.

El aeropuerto de Maiquetía reactivó el 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos, que dejaron más de 6.500 muertos.

Un total de 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales, están operando en las terminales temporales habilitadas en el principal aeropuerto, como las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines y la colombiana Avianca.