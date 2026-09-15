Lavrov se reunirá con Rubio en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

"Tengo programada una reunión con el Secretario de Estado Rubio en Nueva York, en el marco de la Asamblea General", declaró el ministro ruso, citado por la agencia Interfax.

La fecha de la reunión se desconoce, pero se espera que la intervención del ministro ruso ante la Asamblea General tenga lugar el 26 de septiembre.

Lavrov también señaló que las hostilidades entre Rusia y Ucrania podrían haber terminado hace un año si se hubieran implementado los acuerdos alcanzados en la cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense en Alaska en agosto de 2025.

Además, el canciller ruso anunció que Rusia está dispuesta a una nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania ya que tiene "algo que decir".

Previamente, Rubio afirmó que en las próximas semanas podría elaborarse una hoja de ruta para reanudar las negociaciones de paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El último encuentro entre Lavrov y Rubio tuvo lugar en julio pasado en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila y duró 35 minutos.

"Durante la conversación sobre la cuestión ucraniana, Lavrov informó a su homólogo sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev", apuntó en un comunicado Moscú, que indicó además que ambos cancilleres mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e internacionales.

Asimismo, Rusia acusó a los países europeos de impulsar políticas "desestabilizadoras" que "buscan infligir una ‘derrota estratégica'" a Moscú.

El secretario de Estado estadounidense dijo, por su parte, que la guerra en Ucrania "ha dificultado en muchos sentidos la capacidad de Rusia y Estados Unidos para encontrar puntos en común".