Los Emmy rinden homenaje a Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O'Hara

La actriz Sally Field fue la encargada de honrar la memoria de Parton, ensalzando su labor tanto como leyenda del country, como por su trabajo humanitario.

"Nunca la dejé de querer. A pesar de vivir tan lejos, ella era humilde, creativa, solidaria y con un gran sentido del humor", dijo Field, quien compartía una estrecha amistad con la cantante.

Field y Parton trabajaron juntas en 1989 en la película 'Steel Magnolias' (Magnolias de acero), un drama cómico que sigue la compleja vida de un grupo de amigas en un pueblo de Luisiana (EE.UU.).

Acto seguido, su también amiga y colaboradora Reba McEntirre apareció en escena para cantar 'Appalachian Memories', el éxito de 1983 publicado en el álbum 'Burlap & Satin'.

La canción habla de una familia de granjeros pobres de los Apalaches que se muda al norte en busca de trabajo y una vida mejor. "Te quiero mucho, Dolly", concluyó la intérprete.

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La leyenda de la música country falleció por un cáncer el pasado 25 de agosto. Cuatro días antes de su muerte había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios.

El actor estadounidense Macaulay Culkin apareció en escena junto a Annie Murphy y Dan Levy para rendir homenaje a Catherine O'Hara, fallecida el pasado 30 de enero.

"Ella era mi madre (en la película 'Home Alone' (Solo en casa) y la madre de todos. Por cierto, llamad a vuestras madres. Ella siempre aparecía cuando se lo pedía y esto es lo mejor que podemos hacer por ella", dijo Culkin en un discurso en el que se le vio visiblemente emocionado y con voz entrecortada.

Después de una interpretación de Noah Kahan, Jamie Lee Curtis, al borde del llanto, recordó al director Rob Reiner, quien fue encontrado muerto en su casa en el barrio de Brentwood de Los Ángeles junto a su esposa Michelle en diciembre del año pasado.

"Él era generoso, amable y muy divertido. Todos echamos de menos a Rob y Michelle", dijo durante un discurso.

Los Emmy conmemoraron también a otras estrellas de Hollywood como Diane Ladd, Hayden Panettiere, Robert Duval, Tim Curry o el diseñador Bob Mackie, entre otros.