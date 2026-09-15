Los hutíes aumentan los precios del combustible en el norte del Yemen

El precio de un bidón de gasolina de 20 litros en las estaciones de servicio de Saná subió de 9.500 a 10.500 riales yemeníes (de 40 a 44,6 dólares estadounidenses), mientras que el precio de la misma cantidad de diésel aumentó de 9.500 a 11.500 riales (de 40 a 48,6 dólares).

Los propietarios de gasolineras afirmaron que los aumentos se impusieron en todas las estaciones de servicio ubicadas en zonas controladas por los hutíes.

Según informaron los medios de comunicación del grupo rebelde, el aumento del precio de la gasolina se debió al alza de los costes energéticos mundiales, vinculada a las tensiones regionales.

Este aumento es la primera subida del precio del combustible impuesta por las autoridades hutíes en casi tres años.

Esto ocurre en un momento en el que los combates se han intensificado a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, y las Naciones Unidas informan de que decenas de miles de civiles han sido desplazados.

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Este aumento incrementa la presión sobre los hogares que ya luchan contra la disminución de su poder adquisitivo y el empeoramiento de las condiciones humanitarias en medio de una situación económica cada vez más deteriorada en el Yemen, donde años de conflicto han fragmentado las instituciones económicas y perturbado las redes de suministro.

Los precios del combustible son especialmente importantes porque el diésel y la gasolina afectan al transporte, la distribución de alimentos y el funcionamiento de los servicios esenciales.

Por lo tanto, unos costes más elevados pueden incrementar los gastos mucho más allá del precio pagado en las gasolineras.

Las autoridades hutíes controlan Saná y la mayor parte del noroeste del Yemen, incluidas muchas de las zonas más pobladas del país, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente controla gran parte del sur y el este.

Esta división ha contribuido a la existencia de sistemas económicos y condiciones de mercado de divisas y combustibles diferentes en todo el país.

Este encarecimiento se produce en medio de una fuerte escalada de los combates a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, donde las fuerzas hutíes han logrado avances relámpago y han llegado hasta el estrecho de Bab al Mandeb, una de las principales rutas marítimas del mundo.