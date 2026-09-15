Lula exige al Supremo dar ejemplo e investigar para que ningún juez quede "bajo sospecha"

"La máxima instancia de la Justicia brasileña necesita ser un ejemplo. Entonces, que se investigue, que se investigue con todo el rigor", dijo el mandatario y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) en una entrevista a TV Record.

El pleno del Supremo celebró hoy una convulsa sesión extraordinaria, repleta de acusaciones e insultos, para dirimir si abría una investigación contra el juez Alexandre de Moraes, famoso mundialmente por conducir el juicio que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión y el juicio fue suspendido a petición de uno de los magistrados.

Sobre De Moraes pesan sospechas por su supuesta cercanía con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y en prisión preventiva desde marzo por un fraude financiero millonario que ha derivado en una gigantesca crisis política-judicial, en vísperas de las elecciones del 4 de octubre.

Según la investigación, Vorcaro pidió la protección de De Moraes en medio de las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país, en diversos mensajes obtenidos en su celular.

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Por su parte, De Moraes revisó un contrato millonario de prestación de servicios y consultoría entre el despacho de abogado de su esposa, Viviane Barci, y el Master de Vorcaro, lo que ha levantado más sospechas.

En este contexto, Lula dijo "nadie, absolutamente nadie, puede huir de un juicio cuando hay sospechas", en un momento en que su principal adversario en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, busca vincular a De Moraes con Lula.

"No puede ser que el pueblo brasileño vea cómo el Supremo pierde credibilidad ante la sociedad", protestó el dirigente progresista, quién también demandó saber "quién se llevó dinero y quién participó en la trama de Vorcaro".

"Porque la cuadrilla de Vorcaro involucró a mucha gente, de varias instancias del Poder Judicial, de la política.... (...) Es necesario investigar a todos, a todos sin distinción", aseveró.

Lula, además, prometió que, si gana las elecciones, impulsará "una reforma profunda" de la Justicia que abordará el mandato de los jueces del Supremo -ahora vitalicio- y la forma de escogerlos, que actualmente son nombrados por el jefe de Estado y ratificados por el Senado.

"Y tiene que haber una cosa clara: quien sea juez o quien esté en el Poder Judicial no puede pretender hacerse rico. Las personas no pueden estar en la Justicia mientras sus hijos ejercen de abogados, su mujer ejerce de abogada, su padre ejerce de abogado. En el propio Supremo hay que establecer criterios para moralizar el Poder Judicial brasileño", expuso.

Y completó: "El Supremo tiene que ser el ejemplo máximo de este país. En el Supremo nadie puede quedar bajo sospecha".