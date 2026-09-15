Más de 100.000 desplazados en Yemen por la escalada del conflicto con Arabia Saudí

Los combates han obligado a las familias a abandonar precipitadamente sus hogares en al menos ocho provincias, incluidas Al Hodeida, Taiz,y Adén, mientras que el organismo de Naciones Unidas ha advertido de que una intensificación de los combates podría provocar nuevos desplazamientos internos y un aumento de las salidas hacia países vecinos.

De los que han llegado por mar a Yibuti desde Yemen, más del 60 % son mujeres, niños y personas mayores, y hay indicios de que más personas podrían estar preparándose para abandonar este país, por lo que se están monitoreando posibles movimientos hacia Somalia.

Esta escalada de violencia se está produciendo en una zona marítima estratégica, pues el estrecho de Bab el Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es, por tanto, un corredor esencial para el transporte marítimo internacional y la logística humanitaria hacia Yemen, Sudán y otras emergencias regionales, en particular ante el cierre del estrecho de Ormuz.

A este respecto, el ACNUR señaló que si la situación se agrava estaría obligado a desviar sus cargamentos humanitarios por el cabo de Buena Esperanza, lo que añadiría entre 25 y 30 días a los tiempos de transporte.

ACNUR indicó que ha activado un plan de emergencia para Yemen y que entre las primeras medidas figuran ayudas económicas para un millar de familias, asistencia para alojamiento de emergencia para otras 500 y materiales para reparar viviendas, una asistencia que podría aumentar si recibe financiación para esta operación.

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Frente a los comentarios de las autoridades de Yibuti lamentando la escasa presencia del organismo en este país, la portavoz confirmó que debido a los recortes en la financiación a las organizaciones humanitarias tuvo que reducirse el personal.

No obstante, ante la presente emergencia el ACNUR está desplazando a un equipo desde su sede regional en Nairobi.