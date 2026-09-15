Merz prepara medidas ante el alza del combustible por agravarse la guerra en Irán

"La situación en Oriente Medio se está agravando. Los precios de la energía y del combustible en las gasolineras están subiendo. Para muchas personas que necesitan el coche a diario, se ha alcanzado el límite de lo soportable", afirmó en un acto de la Asociación Federal de Comercio Mayorista, Comercio Exterior y Servicios (BGA) en el que se mostró favorable a que el Ejecutivo tome medidas.

"Debemos actuar, aunque aún no se han determinado las medidas concretas. No obstante, ustedes pueden dar por hecho que muy pronto presentaremos una propuesta al respecto", señaló el jefe del Gobierno alemán, quien señaló que su Ejecutivo ya está en contacto con los estados federados.

Gobierno y regiones germanas abordaron este martes qué "hacer para combatir los elevados precios del combustible", explicó Merz.

Según el canciller, "la guerra en el Golfo sigue generando unas incertidumbres" que llevará al Gobierno a actuar, en particular, "contra la especulación con los precios".

"Sí, reaccionaremos ante la especulación con los precios", abundó, al tiempo que subrayó que las autoridades de competencia tienen las capacidades "necesarias para supervisar los abusos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Pero también percibimos, al menos desde el punto de vista de los consumidores, que eso no es suficiente", agregó.

El pasado julio expiraron las rebajas a carburantes con las que el Gobierno alemán quiso paliar los efectos económicos de la guerra de Estados Unidos contra Irán, un conflicto que ha afectado el tránsito de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz.

En agosto, la tasa de inflación interanual en Alemania subió al 2,9 %, según el dato adelantado presentado por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), a lo que contribuyó el aumento interanual del 10,5 % en los precios de la energía.

En julio, fecha en que expiraron las medidas frente al alza del precio de la energía, aumentó un 8,3 % respecto al mismo mes del año anterior. EFE.