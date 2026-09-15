Ministerio Exteriores israelí ve "pura propaganda" hecha por radicales el documental NAZA

"La 'película' es falsa, construida sobre mentiras y distorsiones de la verdad, con el claro propósito de avivar el sentimiento antiisraelí y contribuir a la demonización y deshumanización de Israel" añadió Exteriores.

Los creadores del filme son los oscarizados y periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes han dedicado casi tres años a este proyecto documental en el que 24 oficiales de inteligencia israelí describen los métodos y estrategias -incluido el uso de la IA- usados de forma sistemática para matar a palestinos y hacer inhabitable la Franja de Gaza.

Exteriores alega que, en el documental, se presentan "acusaciones graves basadas en fuentes anónimas, sin pruebas creíbles ni documentación que las respalde".

Las fuentes de la película accedieron a dar su testimonio de forma anónima, ya que en Israel serían perseguidos y muy posiblemente encarcelados durante años de revelarse sus identidades.

Exteriores niega también que oficiales de inteligencia israelí autorizasen un bombardeo en Gaza pese a prever que causaría la muerte de 500 civiles, y rechaza también que se tomen "decisiones operativas al margen del criterio humano" solo basadas en sistemas de inteligencia artificial.

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"Las decisiones operativas se toman dentro de una cadena de mando humana definida y están sujetas al juicio y la supervisión de personas", dice el texto.

Gran parte del documental está basado en investigaciones previas realizadas por el periodista Abraham desde 2023 y publicadas en la revista israelí-palestina +972 o en el diario británico The Guardian, que además produce 'NAZA'.

En esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describen cómo nada de lo que sucede en Gaza "ocurre por accidente" y cómo Israel pasó de autorizar tras el 7 de octubre la muerte de decenas a cientos de civiles como 'daño colateral' en ataques contra altos cargos de Hamás.

El documental también describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre de familia y presunto miliciano de Hamás regresa a su casa, así como el diseño de modelos de inteligencia artificial que predicen -según patrones de las llamadas de sus teléfonos y con 15 % de error- si un gazatí es o no probablemente un miliciano.

La película, que ganó el sábado el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Venecia y que nadie ha visto en Israel, ha desencadenado una oleada de ataques contra los dos directores tanto por la mayoría de la sociedad israelí como por los políticos, que han llegado incluso a amenazar con retirarles la ciudadanía.

'NAZA' toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que morirá en un ataque aéreo en Gaza, por ejemplo "20 NAZA".