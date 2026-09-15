ONG señala al régimen de Ortega por el atentado a un exmiembro de la Contra en Costa Rica

"El caso de Reinaldo Picado es un hecho de represión transnacional, no es un caso aislado", enfatizó el abogado del colectivo, el nicaragüense exiliado Salvador Marenco, en un audio enviado a los medios.

El letrado explicó que el 'comandante Omar', quien permanece en Costa Rica como refugiado, "ha sido una persona perseguida históricamente por parte del régimen de Ortega y Murillo y pedida en extradición" por Nicaragua, donde se le acusa de la muerte de una oficial y un civil.

Marenco dijo que el colectivo ha documentado "más de doscientos casos de represión transnacional contra personas nicaragüenses en los últimos años" y advirtió de que “el régimen de Ortega y Murillo sigue representando un peligro para la seguridad de la región”.

Por ello, en nombre de esa ONG solicitó la protección integral para las personas refugiadas en Costa Rica y justicia para las víctimas, al tiempo que pidió "a la comunidad internacional acciones concretas y contundentes contra un régimen criminal que sigue persiguiendo a un pueblo tanto dentro como fuera de Nicaragua".

Picado Miranda recibió tres disparos y fue trasladado a un hospital de San José, donde se recupera bajo el resguardo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN).

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El opositor sufrió el atentado mientras remodelaba una propiedad en San José. Hasta allí llegaron dos hombres a bordo de un vehículo que intentaron ingresar en el inmueble y, al no lograrlo, dispararon desde el corredor y lo impactaron al menos en tres ocasiones, de acuerdo con la UEN.

El exmiembro de la Contra, de 53 años, fue concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. El pasado 27 de junio ya había denunciado haber sufrido un atentado en la provincia costarricense de Cartago.

Picado Miranda, quien estuvo encarcelado en Costa Rica, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó la extradición del 'comandante Omar' por el mismo caso por el que fue acusado el opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) y Pedro Javier Fernández Sandoval (refugiado en Costa Rica, país que frenó su entrega).

Las autoridades nicaragüenses acusan a los tres procesados de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del civil Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento nicaragüense de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Según la Policía de Nicaragua, el 1 de octubre de 2022 diez hombres armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas ejecutaron un robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río mientras se trasladaban en una camioneta para realizar el pago de una nómina salarial.