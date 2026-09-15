Países de la Comunidad Andina se coordinarán y compartirán información ante El Niño

La iniciativa se desarrolla bajo la Presidencia Pro Témpore de Ecuador del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Caprade), ejercida por la SNGR, y busca reforzar la prevención, la anticipación y la cooperación entre los cuatro países de la Comunidad Andina.

Las naciones mantendrán canales directos de comunicación entre autoridades competentes y fortalecerán la coordinación en zonas fronterizas para anticipar riesgos y mejorar sus capacidades de preparación y respuesta.

Según la SNGR, estas acciones permitirán contar con información oportuna para tomar decisiones, prever posibles escenarios de afectación y reforzar los mecanismos de cooperación ante eventos cuyos efectos puedan superar las fronteras nacionales.

"Ecuador está impulsando una respuesta regional anticipada y articulada frente al fenómeno de El Niño. Nuestra prioridad es proteger la vida de las personas, sus medios de vida, la seguridad alimentaria, los servicios esenciales, la infraestructura y los ecosistemas", señaló Carolina Lozano, secretaria de la SNGR.

Ecuador está desde hace dos semanas bajo una alerta roja por la llegada de El Niño y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) aseguró que el país comenzará a registrar lluvias con mayor frecuencia en las próximas semanas debido a la evolución de las condiciones asociadas a este fenómeno.

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Está previsto que las precipitaciones de mayor intensidad y con mayor frecuencia se desarrollen en noviembre y diciembre de este año, coincidiendo con los comicios, y que se extiendan durante los primeros meses de 2027.